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Работник украинского консульства заразился коронавирусом

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 08:54
Работник украинского консульства заразился коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По состоянию на 17 марта в Украине 7 случаев заражения коронавирусом

Коронавирусом за рубежом инфицировались несколько украинцев, среди которых - сотрудник одного из консульств за рубежом. Об этом на внеочередном заседании парламента сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Шмыгаль отметил, что зараженный работник украинского консульства лечится.

"Также уже есть случаи заболевания украинцов за рубежом, отдельные, в том числе есть случай заболевания одного из работников консульства, сейчас лечится", - сказал Шмыгаль.

Напомним, в двух польских городах Цешин и Тыхы подтвердили заражение коронавирусом COVID-19 у двух граждан Украины. Один из украинцев приехал в Польшу из Германии, а второй - из Украины.

РБК-Украина писало, что за рубежом ранее было зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусом у украинцев. Из них один в Италии и четыре в Японии.

Кроме того, 13 марта в Италии умерла гражданка Украины Раиса Малышева. Она была госпитализирована с подозрением на коронавирус 8 марта. Лишь 12 марта диагноз официально подтвердили. Женщина находилась в тяжелом состоянии.

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