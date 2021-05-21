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До України до Дня незалежності привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика

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Київ, П'ятниця 21 травня 2021 11:33
До України до Дня незалежності привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

До Дня незалежності України до країни привезуть оригінал Конституції гетьмана Пилипа Орлика. Шведська сторона погодилася передати на тимчасову виставку оригінал документа латинською мовою.

Про це в Facebook повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Я обіцяв сюрприз і тепер це вже не секрет: вперше за 311 років оригінал Конституції Пилипа Орлика потрапить до Української держави", - зазначив Кулеба.

За його словами, це стане ще одним кроком відновлення історичної спадкоємності з часів Русі, козацької держави та Української Народної Республіки. Він додав, що за дорученням президента Володимира Зеленського попросив Швецію надати оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика для тимчасового експонування в Україні в рамках святкування 30-ї річниці незалежності.

Кулеба додав, що шведська сторона пропонувала копію, але Київ наполіг на оригіналі, який ніколи не був в Україні. Крім того, експонуватиметься гетьманська булава, яка за легендою після Івана Мазепи була у Пилипа Орлика.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що День незалежності України святкуватиметься три дні, і в рамках свята пройде великий військовий парад на суші і на воді.

Також він заявляв, що більшість українців мають прищепити від COVID до Дня незалежності.

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