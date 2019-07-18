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В Украину из Канады прибыли все наблюдатели на парламентских выборах

Новости » Выборы 2019    18.07.2019 - 08:35
В Украину из Канады прибыли все наблюдатели на парламентских выборах
Фото: делегация из Канады (twitter.com/CanadaPE)

Канада отправила в Украину 128 наблюдателей

В Украину приехали из Канады все краткосрочные наблюдатели, которые будут работать на внеочередных выборах Верховной рады 21 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Канады.

В целом в Украину прибыли 128 краткосрочных канадских наблюдателей. Делегацию возглавил бывший министр иностранных дел Ллойд Аксворси.

"Ллойд Аксворси и 128 краткосрочных наблюдателей только что прибыли в Украину накануне парламентских выборов. Вместе с 50 долгосрочными наблюдателями они будут поддерживать прозрачность и подотчетность в демократических процессах в Украине", - сообщает МИД в Twitter.

Напомним, по данным Государственной пограничной службы, по состоянию на 16 июля в Украину уже прибыли более 280 международных наблюдателей на внеочередных выборах в Раду. Пограничная служба ведет активное сотрудничество с Центральной избирательной комиссией и обеспечивает надлежащий пропуск международных наблюдателей в Украину.

Ранее Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации 17 официальных наблюдателей на внеочередных выборах в Верховную раду от Бюро демократических институтов и прав человека, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в связи с тем, что указанные лица являются гражданами Российской Федерации.

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