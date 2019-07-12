ЦИК отказал в регистрации российских наблюдателей на выборах

Фото: ЦИК (РБК-Украина)

ЦИК отказала в регистрации 17 официальных наблюдателей на выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала в регистрации 17 официальных наблюдателей на внеочередных выборах в Верховную раду от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в связи с тем, что указаные лица являются гражданами Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК в Facebook.

Как сообщается, согласно требованиям закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" граждане России не могут быть официальными наблюдателями.

Также Комиссия зарегистрировала 658 официальных наблюдателей от иностранных государстви международных организаций на внеочередные выборы.

Таким образом, по состоянию на 12 июля Комиссией зарегистрировано 1413 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019. А именно: от 10 иностранных государств - 58 официальных наблюдателей, от 15 международных организаций - 1355 официальных наблюдателей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Центризбирком отменил регистрацию кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александра Куницкого по мажоритарному округу №169.

Кроме того, В мажоритарных округах на выборах в Верховную раду Украины баллотируется 161 кандидат-однофамилец. Из 199 округов в 48 среди кандидатов зарегистрированы так называемые клоны, у которых одинаковые фамилии с более рейтинговыми политиками.