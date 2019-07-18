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До України з Канади приїхали всі спостерігачі на парламентських виборах

Новини » Вибори 2019    18.07.2019 - 08:35
До України з Канади приїхали всі спостерігачі на парламентських виборах
Фото: делегація з Канади (twitter.com/CanadaPE)

Канада відрядила в Україну 128 спостерігачів

До України приїхали з Канади всі короткотермінові спостерігачі, які працюватимуть на позачергових виборах до Верховної ради 21 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Канади. 

Загалом в Україну прибули 128 короткотермінових канадських спостерігачів. Делегацію очолив колишній міністр закордонних справ Ллойд Аксворсі. 

"Ллойд Аксворсі та 128 короткотермінових спостерігачів щойно прибули до України напередодні парламентських виборів. Разом із 50 довготерміновими спостерігачами вони підтримуватимуть прозорість та підзвітність у демократичних процесах в Україні", - повідомляє МЗС у Twitter.

Нагадаємо, за даними Державної прикордонної служби, станом на 16 липня до України вже прибули понад 280 міжнародних спостерігачів на позачергових виборах в Раду. Прикордонна служба веде активну співпрацю з Центральною виборчою комісією та забезпечує належний пропуск міжнародних спостерігачів в Україну.

Раніше Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації 17 офіційних спостерігачів на позачергових виборах у Верховну раду від Бюро демократичних інститутів і прав людини, Організації з безпеки і співробітництва в Європі у зв'язку з тим, що вказані особи є громадянами Російської Федерації. 

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