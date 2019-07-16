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В ГПСУ рассказали, сколько наблюдателей прибыли в Украину

Новости » Выборы 2019    16.07.2019 - 15:46
В ГПСУ рассказали, сколько наблюдателей прибыли в Украину
Фото: Сергей Дейнеко (dpsu.gov.ua)

В Украину прибыли уже более 280 международных наблюдателей

Председатель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергей Дейнеко заявил, что в Украину уже прибыли более 280 международных наблюдателей на внеочередных выборах в Раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Как сообщил Дейнеко, пограничная служба ведет активное сотрудничество с Центральной избирательной комиссией и обеспечивает надлежащий пропуск международных наблюдателей в Украину.

"На сегодня в Украине уже находятся более 280 иностранных наблюдателей. Основным направлением их въезда остается авиационный - аэропорты Борисполь, Киев, Одесса, Львов и Харьков", - рассказал глава ГПСУ.

Кроме того, по словам Дейнеко, накануне и непосредственно в день проведения парламентских выборов, пограничники приложат максимум усилий для быстрого оформления граждан, которые будут следовать из-за рубежа и оккупированных территорий.

Основные усилия служба направляет на усиленный контроль и координацию действий компетентных органов на каналах международного сообщения, обеспечения надлежащего уровня пограничной безопасности и готовности оперативно реагировать на изменения обстановки", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 июля Центального избирательная комиссия завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на внеочередных выборах в Верховную раду. В частности, в понедельник Комиссия зарегистрировала 306 официальных наблюдателей.

Отметим, что всего Центризбиркомом были зарегистрированы 1 719 официальных наблюдателей. А именно: от 22 международных организаций - 1 602 официальных наблюдателей, от 12 иностранных государств - 117 официальных наблюдателей.

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