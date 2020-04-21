В Украину из Израиля прибыли шесть аппаратов ИВЛ

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что в Украину из Израиля прибыли шесть аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД в Facebook.

Сообщается, что аппараты искусственной вентиляции легких для спасения пациентов с COVID-19 приобрел для украинских медучреждений почетный консул Украины в Государстве Израиль Керцнер Офер.

В настоящее время при содействии МИД Украины и посольства Украины в Израиле аппараты ИВЛ уже направлены в больницы.

"МИД Украины благодарит почетного консула Украины в Израиле за такую нужную для нашей страны гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины заявило о планах закупить дополнительно 838 аппарата искусственной вентиляции легких на кредитные средства Европейского инвестиционного банка. Всего в Украине есть около 2 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина с начала марта закупила 176 аппаратов искусственной вентиляции легких на фоне эпидемии коронавируса.