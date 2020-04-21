В Україну з Ізраїлю прибули шість апаратів ШВЛ

Міністерство закордонних справ України повідомило, що в Україну з Ізраїлю прибули шість апаратів штучної вентиляції легенів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС у Facebook.

Повідомляється, що апарати штучної вентиляції легенів для порятунку пацієнтів з COVID-19 придбав для українських медустанов почесний консул України в Державі Ізраїль Керцнер Офер.

В даний час за сприяння МЗС України та посольства України в Ізраїлі апарати ШВЛ вже направлені в лікарні.

"МЗС України дякує почесного консула України в Ізраїлі за таку потрібну для нашої країни гуманітарну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України заявило про плани закупити додатково 838 апарату штучної вентиляції легенів на кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. Загалом в Україні є близько 2 тисяч апаратів штучної вентиляції легенів.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна з початку березня закупила 176 апаратів штучної вентиляції легенів на тлі епідемії коронавіруса.