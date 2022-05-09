В Украину из Италии прибыли 45 новых пожарных авто, - МВД

Украинские спасатели получили 45 новых пожарных автомобилей от итальянских коллег. Они заменят авто, уничтоженные в результате боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Мэри Акопян.
"Они будут распределены по гарнизонам ГСЧС Украины и будут служить хорошему делу, и помогут как можно быстрее заменить технику украинских спасателей, выбывшую из расчета в результате действий российских оккупантов", - рассказала чиновница.
Также Акопян выразила благодарность партнерам за помощь и подчеркнула, что Украина надеется "на дальнейшее сотрудничество - не только во время войны, но и в мирное время, которое обязательно скоро наступит".
Ранее мы сообщали, что еще 5 мая автомобили, переданные Италией, находились в логистическом центре в Словакии.
Также мы писали, что спасатели Франции доставили в Украину 24 пожарные машины и машины скорой помощи, а также 50 тонн аварийно-спасательного оборудования.
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