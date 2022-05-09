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В Украину из Италии прибыли 45 новых пожарных авто, - МВД

Фото: Италия завершила передачу 45 пожарных авто Украине (facebook/mary.akopyan)
Автор: РБК-Украина

Украинские спасатели получили 45 новых пожарных автомобилей от итальянских коллег. Они заменят авто, уничтоженные в результате боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Мэри Акопян.

"Они будут распределены по гарнизонам ГСЧС Украины и будут служить хорошему делу, и помогут как можно быстрее заменить технику украинских спасателей, выбывшую из расчета в результате действий российских оккупантов", - рассказала чиновница.

Также Акопян выразила благодарность партнерам за помощь и подчеркнула, что Украина надеется "на дальнейшее сотрудничество - не только во время войны, но и в мирное время, которое обязательно скоро наступит".

Ранее мы сообщали, что еще 5 мая автомобили, переданные Италией, находились в логистическом центре в Словакии.

Также мы писали, что спасатели Франции доставили в Украину 24 пожарные машины и машины скорой помощи, а также 50 тонн аварийно-спасательного оборудования.

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