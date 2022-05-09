В Україну з Італії прибули 45 нових пожежних авто, - МВС

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Мері Акопян .

"Вони будуть розподілені по гарнізонам ДСНС України і будуть служити гарній справі та допоможуть якнайшвидше замінити техніку українських рятувальників, яка вибула з розрахунку внаслідок дій російських окупантів", - розповіла чиновниця.

Також Акопян висловила подяку партнерам за допомогу та наголосила, що Україна сподівається "на подальшу співпрацю - не лише під час війни, а й у мирний час, який обов'язково незабаром настане".