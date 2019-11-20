"Газпром" увеличил газовый транзит по территории Украины почти до максимума

Иллюстративное фото (УНИАН)

Российская компания готовится прекратить транзит с 1 января

Российский "Газпром" в последние недели Газпром увеличил транзит через Украину практически до максимума. Об этом сообщил директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

По его данным, транзит российского газа вырос до 294 млн кубометров в сутки.

Макогон считает, что "Газпром" особенно не планирует продолжать транзит через Украину после 1 января 2020 года.

"Можно сделать вывод, что "Газпром" прилагает максимум усилий для того, чтобы максимально сократить необходимость отбора своего газа из европейских ПХГ за счет увеличения поставок через Украину с целью его реализации позже по более высоким ценам. А цены несомненно будут выше, если "Газпром" прекратит транзит", - добавил Макогон.

Отметим, с 1 января 2020 заканчивается срок транзитного газового контракта между Украиной и Россией. Всего по территории Украины в 2019 году будет прокачано около 90 млрд кубометров газа.

Напомним, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на один год. При этом российская компания требует отказаться от судебных исков, а также возобновить прямые закупки газа.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что предложение подписать договор с "Газпромом" на год является неприемлемым для Украины.