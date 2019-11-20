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Україну не цікавить контракт з "Газпромом" на один рік, - Гончарук

Новини » Політика     20.11.2019 - 15:11
Україну не цікавить контракт з "Газпромом" на один рік, - Гончарук
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук зазначив, що українська сторона зацікавлена у довгостроковому транзиті

Україна не зацікавлена в укладенні проміжного контракту на транзит газу з "Газпромом" терміном на один рік. Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Україна зацікавлена ​​в довгостроковому контракті, який забезпечить працездатність ГТС і енергобезпеку України та Європи.

"Що стосується конкретних положень контракту - я б не хотів давати коментарі, тому що йдуть переговори ... У рамках переговорах ці домовленості мають обговорюватися вільно, без тиску з точки зору політичних позицій ... Ми наполягаємо, що Україні потрібен не якийсь там проміжний варіант на один рік, щоб росіяни могли завершити свою інфраструктуру, за допомогою якої вони будуть тиснути на Україну і Європу", - зазначив Гончарук.

В той же час, як зазначив прем'єр, Україна зацікавлена ​​в довгостроковому контракті, в рамках якого сторони будуть працювати на європейських умовах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія запропонувала Україні купувати 15 млрд кубометрів газу в рік.

"Це ті обсяги приблизно, які ми обговорювали в рамках останніх тристоронніх консультацій. Ми пропонували, і не в перший раз. Тому що питання транзиту ми розглядаємо, в тому числі, і з урахуванням прямих поставок на внутрішній ринок, а не через реверс", - заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак.

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Новини України Газпромтранзит газаОлексій Гончарук
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