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Новый температурный рекорд: киевляне пережили самую жаркую ночь

Новости » Общество     12.06.2020 - 16:11
Новый температурный рекорд: киевляне пережили самую жаркую ночь
Фото: лето в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

После возвращения лета в столице уже установлены четыре температурных рекорда

Ночь на пятницу, 12 июня, в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года, поскольку ее температура не опустилась ниже 21,7 градусов тепла. Предыдущее рекордное значение 21,4 градусов 2010 года превышено на 0,3 градуса.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным обсерватории, это была вторая подряд самая жаркая ночь в столице.

Кроме того, 11 июня в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла 27,3 градусов, что на 1,5 градусов выше прошлогоднего рекордного значения температуры для этого дня. Климатическая норма превышена на 9 градусов.

"За два дня установлены четыре температурные рекорда, то есть хоть лето и запоздало, однако еще успеет вымучить киевлян жарой", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, 10 июня в Киеве было установлено два температурных рекорда: самая теплая ночь и самый жаркий день.

Напомним, среднемесячная температура воздуха мая 2020 года в Киеве составила 12,4 градуса, что на 2,8 градусов ниже климатической нормы: месяц оказался самым холодным в XXI веке.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины температурарекордПогода
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