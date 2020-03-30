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Дожди и мокрый снег на западе и тепло в остальных регионах: погода в Украине на сегодня

Новости » Общество     30.03.2020 - 08:00
Дожди и мокрый снег на западе и тепло в остальных регионах: погода в Украине на сегодня
Иллюстративное фото (УНИАН)

На западе ожидается снижение температуры, мокрый снег и дождь

Погода в Украине в понедельник, 30 марта, изменится на западе страны, а в остальной части останется практически прежней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Почти во всех областях, кроме западных и Житомирской, сегодня ожидается тепло и отсутствие осадков.

Прогноз во всех областях

Днем от +13 до +18 тепла на востоке и юге и от +3 до +5 ночью. В центре от +9 до +15 днем и от +3 до +5 тепла ночью. На севере страны температура опустится до +6 +12 днем, а ночью ожидается от +3 до +6 тепла.

На западе Украины погода испортиться - столбики термометров днем покажут от +2 до +8 градусов, а ночью от 0 до +4. Во всех западных областях, как и в Житомирской, возможен мокрый снег и дождь. Ветер по всей Украине порывистый от 7 до 12 м/с.

Дожди и мокрый снег на западе и тепло в остальных регионах: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Украине на 30 марта (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды в Киеве и области

Ожидается от +7 до 11 тепла днем, возможны незначительные осадки. Ночью от +2 до +6 тепла.

Дожди и мокрый снег на западе и тепло в остальных регионах: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Киеве на 30 марта (meteo.gov.ua)

Напомним, погода в Украине до конца марта существенно испортится и синоптики прогнозируют резкое и сильное похолодание. Возможны дожди и мокрый снег в некоторых регионах, а температура воздуха опустится ниже нуля градусов.

Также сообщалось, что синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине с первым уровнем опасности.

До +17 тепла днем и незначительные осадки: прогноз погоды на сегодня В ГСЧС объявили штормовое предупреждение в Украине
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