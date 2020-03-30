В Україну йде значне похолодання: прогноз погоди на завтра

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31 березня буде переважно сухо, невеликий сніг очікується на Півночі, у Карпатах та у Київській області

Погода в Україні 31 березня майже на всій території очікується без опадів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

На завтра синоптики прогнозують суху та помірно холодну погоду у більшості областей. Виключенням стануть Київська область, північні регіони країни та Карпати: вночі та вранці там очікується невеликий сніг.

Загалом температура повітря в Україні 31 березня у порівнянні з минулими вихідними суттєво знизиться.

Так, на Заході вдень очікується до +6 тепла, вночі до -5 морозу. У центральних областях та на Півночі температура повітря вдень підніметься до +5, вночі очікується до -3. У Карпатах протягом доби прогнозують -7 -12 морозу.

У південно-східних регіонах буде найтепліше. У Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях повітря прогріється до +10 +11 тепла вдень і до +4 вночі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві 31 березня прогнозують до +5 тепла вдень та до -3 морозу вночі.

Нагадаємо, у Києві на цих вихідних було встановлено два температурних рекорди. Загалом, у березні було встановлено вже 12 таких рекордів у столиці.

Також РБК-Україна повідомляло, що опалювальний сезон у Києві може завершитися наприкінці цього тижня.