ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве на выходных установлены два температурных рекорда

Новости » Общество     30.03.2020 - 12:54
В Киеве на выходных установлены два температурных рекорда
Фото: весна в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в столице соответствовала началу мая

Температура воздуха в Киеве после полудня в субботу, 28 марта, поднялась до 18,9 градусов, а это значит что рекорд для этого дня, который держался с 1977 года превышен на 0,9 градусов. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечается в сообщении, благодаря такому максимуму превышен и на 0,8 градусов рекорд среднесуточной температуры, который был установлен в 1892 году. Теперь она составляет 12,2 градусов, что по климатической норме соответствует началу мая.

По данным климатологов, в марте в Киеве уже установлено 12 температурных рекордов.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, глобальное потепление в Украине идет быстрее, чем в целом в мире.

Как сообщало РБК-Украина, средняя температура воздуха в Киеве в течение декабря 2019 года - февраля 2020 года составила 2,0 градусов тепла, и все три зимних месяца были плюсовые среднемесячные температуры.

По данным Центральной геофизической обсерватории, среднемесячная температура февраля 2020 года в Киеве составляла 2,5 градусов, что на 6,7 градусов выше климатической нормы.

В Киеве обновлены еще два температурных рекорда В Киеве установлен еще один температурный рекорд
Новости Украины рекордтемпература
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь