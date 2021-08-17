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В Украину идет резкое похолодание: синоптики назвали дату

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Киев, Вторник 17 августа 2021 13:13
В Украину идет резкое похолодание: синоптики назвали дату Фото: в Украину идет похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украину придет похолодание 18 августа. Завтра в западных областях температура воздуха днем составит +20+24, а ночью +12+16.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

В Украину придет похолодание в западные области 18 августа. На западе будет переменная облачность и без осадков. Кроме того, в Киеве похолодает, днем будет +22+24.

В восточных областях будет держаться высокая температура - днем +31+33, а ночью +16+19. На севере днем будет +24+29, а ночью +15+17. На юге ожидается днем +27+32, а ночью +17+19. В центральных областях прогнозируют днем +27+32, а ночью +17+19.

В Украину идет резкое похолодание: синоптики назвали дату

19-20 августа похолодание пойдет в центральные и восточные области.

Напомним, до украинских областей добрался холодный атмосферный фронт.

Отметим, в Украине объявлено штормовое предупреждение.

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