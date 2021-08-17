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В Україну йде різке похолодання: синоптики назвали дату

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Київ, Вівторок 17 серпня 2021 13:13
В Україну йде різке похолодання: синоптики назвали дату Фото: в Україну йде похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україну прийде похолодання 18 серпня. Завтра у західних областях температура повітря вдень складе +20+24, а вночі +12+16.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

В Україну прийде похолодання у західні області 18 серпня. На заході буде мінлива хмарність та без опадів. Крім того, у Києві похолодає, вдень буде +22+24.

В східних областях буде триматись висока температура - вдень +31+33, а вночі +16+19. На півночі вдень буде +24+29, а вночі +15+17. На півдні очікується вдень +27+32, а вночі +17+19. У центральних областях прогнозують вдень +27+32, а вночі +17+19.

В Україну йде різке похолодання: синоптики назвали дату

19-20 серпня похолодання піде в центральні та східні області.

Нагадаємо, до українських областей дістався холодний атмосферний фронт.

Зазначимо, в Україні оголошено штормове попередження.

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