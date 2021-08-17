В Україну йде різке похолодання: синоптики назвали дату

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

В Україну прийде похолодання у західні області 18 серпня. На заході буде мінлива хмарність та без опадів. Крім того, у Києві похолодає, вдень буде +22+24.

В східних областях буде триматись висока температура - вдень +31+33, а вночі +16+19. На півночі вдень буде +24+29, а вночі +15+17. На півдні очікується вдень +27+32, а вночі +17+19. У центральних областях прогнозують вдень +27+32, а вночі +17+19.

19-20 серпня похолодання піде в центральні та східні області.