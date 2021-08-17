Грозы и шквалы накроют пол-Украины
Фото: в Украине прогнозируют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине объявлено штормовое предупреждение. Синоптики рассказали, где будут грозы и шквалы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня ночью на крайнем западе грозы, днем в западных, Житомирской, Винницкой областях грозы, шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Дожди будут в Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Житомирской областях.