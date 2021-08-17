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Грозы и шквалы накроют пол-Украины

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Киев, Вторник 17 августа 2021 09:27
Грозы и шквалы накроют пол-Украины Фото: в Украине прогнозируют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлено штормовое предупреждение. Синоптики рассказали, где будут грозы и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня ночью на крайнем западе грозы, днем в западных, Житомирской, Винницкой областях грозы, шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Дожди будут в Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Житомирской областях.

Грозы и шквалы накроют пол-Украины

Напомним, синоптики Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, Укргидрометцентр дал прогноз погоды на сегодня.

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