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Сегодня в Украине похолодает до +5

Новости » Общество     18.11.2019 - 08:00
Сегодня в Украине похолодает до +5
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Киеве облачно, днем до +7

Погода в Украине в понедельник, 18 ноября, будет облачной во всех областях, температура воздуха днем опустится до +5 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз в регионах

Согласно данным синоптиков, сегодня ожидается преимущественно облачная погода. Температура воздуха днем в северных центральных и восточных областях будет колебаться от +5 до +9 градусов. В западных и южных днем термометры покажут от +9 до +13. В Закарпатской области температура вырастет до +17.

Ночью температура на востоке местами понизится до -3 градусов. На севере и в центре ночная температура будет колебаться от 0 до +4. На юге и западе ночью столбики термометров покажут от +2 до +6.

Сегодня в Украине похолодает до +5

Погода в Киеве

В Киеве синоптики сегодня прогнозируют также облачную погоду. Температура воздуха днем будет колебаться от +5 до +7 градусов. Ночью термометры покажутся от +1 до +3 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.

Сегодня в Украине похолодает до +5

Напомним, ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили об опасности туманов на всей территории Украины. В связи с осложнением погодных условий видимость ухудшится до 200-500 метров.

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