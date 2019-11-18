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В Україну йде різке похолодання

Новини » Суспільство     18.11.2019 - 10:49
В Україну йде різке похолодання
Фото: заморозки (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Найближчої ночі очікується -4+4

Погода в Україні 19 листопада різко погіршиться, заморозки досягнуть -4. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Синоптик зазначає, що завтра вдень очікується +3+10. Дощі малоймовірні, проте з туманів може випадати мряка.

"Найближчої ночі очікується від 4 морозу до 4 тепла. Завтра вдень +3+10 градусів.
Тепліше буде в Криму, на південному заході (Одеська область) та в західних областях: вночі +3+8 градусів, вдень +11+14 градусів, на Закарпатті до +16 градусів", - повідомила вона.

В Україну йде різке похолоданняФото: прогноз погоди в Україні (facebook.com/tala.didenko)

У Києві у вівторок опади малоймовірні, листопадова туманна похмурість нависне над столицею. Температура повітря вночі +1+4, на околицях 0-2 градуси морозу, вдень +5+7 градусів.

"Протягом тижня температура повітря поступово далі знижуватиметься. Опадів істотних не передбачається. 20-21 листопада посилиться вітер до штормових поривів", - зазначила вона.

Нагадаємо, синоптики Українського Гідрометцентру давали прогноз погоди на сьогодні. Вдень у північних центральних та східних областях температура коливатиметься від +5 до +9 градусів. У західних та південних вдень термометри покажуть від +9 до +13. У Києві сьогодні також хмарно. Також повідомлялось про сильні тумани.

Сьогодні Україну накриє сильний туман У Києві оголошено штормове попередження
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