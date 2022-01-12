В Украину идет потепление: названа дата

В Украине с четверга, 13 января, начнется потепление и морозы отступят. Однако будет ветрено, местами с осадками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

По данным синоптиков, завтра в западные регионы начнет поступать более теплый воздух атлантического происхождения, который в течение пятницы-субботы распространится и по всей территории Украины.

"Уже завтра начнется процесс потепления и морозы понемногу будут отступать. При этом погода будет ветреной, иногда с осадками. Оттепель задержится в Украине и в ближайшие выходные", - говорится в сообщении.