В Украину идет потепление: названа дата
В Украине с четверга, 13 января, начнется потепление и морозы отступят. Однако будет ветрено, местами с осадками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, завтра в западные регионы начнет поступать более теплый воздух атлантического происхождения, который в течение пятницы-субботы распространится и по всей территории Украины.
"Уже завтра начнется процесс потепления и морозы понемногу будут отступать. При этом погода будет ветреной, иногда с осадками. Оттепель задержится в Украине и в ближайшие выходные", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине на 13 января объявлено штормовое предупреждение.
Кроме того, сегодня в Украине формирует погоду антициклон Bernhard. Ожидается холодный, но не штормовой, ветер, а также мороз до -18.