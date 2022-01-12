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В Україну йде потепління: названа дата

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Середа 12 січня 2022 14:10
В Україну йде потепління: названа дата Фото: в Україну йде потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні з четверга, 13 січня, почнеться потепління і морози відступлять. Однак буде вітряно, місцями з опадами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, завтра в західні регіони почне надходити більш тепле повітря атлантичного походження, яке протягом п'ятниці-суботи пошириться і по всій території України.

"Вже завтра почнеться процес потепління і морози потроху відступатимуть. При цьому погода буде вітряною, іноді з опадами. Відлига затримається в Україні і в найближчі вихідні", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, в Україні на 13 січня оголошено штормове попередження.

Крім того, сьогодні в Україні формує погоду антициклон Bernhard. Очікується холодний, але не штормовий, вітер, а також мороз до -18.

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