В Україну йде потепління: названа дата
В Україні з четверга, 13 січня, почнеться потепління і морози відступлять. Однак буде вітряно, місцями з опадами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, завтра в західні регіони почне надходити більш тепле повітря атлантичного походження, яке протягом п'ятниці-суботи пошириться і по всій території України.
"Вже завтра почнеться процес потепління і морози потроху відступатимуть. При цьому погода буде вітряною, іноді з опадами. Відлига затримається в Україні і в найближчі вихідні", - йдеться в повідомленні.
Нагадавши, в Україні на 13 січня оголошено штормове попередження.
Крім того, сьогодні в Україні формує погоду антициклон Bernhard. Очікується холодний, але не штормовий, вітер, а також мороз до -18.