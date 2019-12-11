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В Україну йде похолодання: якою буде погода сьогодні

Новини » Суспільство     11.12.2019 - 08:00
В Україну йде похолодання: якою буде погода сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях дощі

Погода в Україні 11 грудня погіршилась, хмарно та дощі у західних областях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні у всіх областях хмарно. Зокрема, в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях дощі. Вдень на заході країни -1+4, а вночі очікується -1+2. У східних областях вдень +1+4, а вночі +1+3.

В Україну йде похолодання: якою буде погода сьогодні

На півночі країни без дощів, вдень +2+4, а вночі +1+3, коли на півдні вдень +3+8, а вночі +1+6. У центральних областях вдень +1+3, а вночі +1+3.

Прогноз у Києві

Сьогодні у столиці хмарно. Вдень +1+3, а вночі +1+3.

В Україну йде похолодання: якою буде погода сьогодні

Синоптики повідомляли, що ближче до кінця цього тижня в Україні випаде сніг і похолодає.

Зокрема, у четвер опади знову відступлять, але температура повітря продовжить знижуватися. Так, середні показники коливатимуться від +1 до +5, на півдні подекуди до +6.

Потепління та дощі у західних областях: якою буде погода сьогодні Сонячно, але з дощем: якою буде погода сьогодні
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