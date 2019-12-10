ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Потепление и дожди в западных областях: какой будет погода сегодня

Новости » Общество     10.12.2019 - 08:00
Потепление и дожди в западных областях: какой будет погода сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня в двух областях дожди

Погода в Украине 10 декабря остается теплой, днем температура воздуха +4+7. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях, кроме Закарпатской и Ивано-Франковской, переменная облачность. Днем ожидается +5+7, а ночью ожидается +4-2. На севере страны днем +3+5, а ночью +2-1.

Потепление и дожди в западных областях: какой будет погода сегодня

В центральных и восточных областях днем тоже тепло, днем +3+6, а ночью +1-1. На юге страны очень тепло, днем температура воздуха достигнет +8+12, а ночью +3-1.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня тепло. Днем ожидается +4+6, а ночью +1-1.

Потепление и дожди в западных областях: какой будет погода сегодня

Напомним, синоптики Украинского Гидрометцентра сообщали, что ближе к концу недели в Украине выпадет снег и похолодает.

В частности, в четверг осадки снова отступят, но температура воздуха продолжит снижаться. Так, средние показатели будут колебаться от +1 до +5, на юге местами до +6.

Солнечно, но с дождем: какой будет погода сегодня Мокрый снег и похолодание: прогноз на неделю
Новости Украины Погода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь