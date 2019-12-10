Потепление и дожди в западных областях: какой будет погода сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня в двух областях дожди

Погода в Украине 10 декабря остается теплой, днем температура воздуха +4+7. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях, кроме Закарпатской и Ивано-Франковской, переменная облачность. Днем ожидается +5+7, а ночью ожидается +4-2. На севере страны днем +3+5, а ночью +2-1.

В центральных и восточных областях днем тоже тепло, днем +3+6, а ночью +1-1. На юге страны очень тепло, днем температура воздуха достигнет +8+12, а ночью +3-1.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня тепло. Днем ожидается +4+6, а ночью +1-1.

Напомним, синоптики Украинского Гидрометцентра сообщали, что ближе к концу недели в Украине выпадет снег и похолодает.

В частности, в четверг осадки снова отступят, но температура воздуха продолжит снижаться. Так, средние показатели будут колебаться от +1 до +5, на юге местами до +6.