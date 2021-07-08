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В Украину идет антициклон: завтра прогнозируют жару до +33

Автор: Сергей Пышкин

Погода в следующем дни будет определяться антициклоном Cornelieke, который сегодня распространяется над Украиной. Днем температура будет достигать до +33 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.

Согласно данным, погода в ближайшие дни обещает быть сухой и стабильной. Впрочем, 9 и 10 июля жара немного усилится.

"Как видим, над восточной и юго-восточной частями Европы в настоящее время практически отсутствует облачность, то есть преобладает ясная погода и конечно же, с высокими температурами в приземном слое атмосферы и незначительной скоростью ветра”- отмечает пресс-служба.

Фото: погода в Украине 9 июля (facebook.com/UkrHMC)

В общем, ночью температура будет достигать отметки +15-20 градусов, а днем +28-33 градусов. В Карпатах обещают +22-27 градусов днем и +10-15 ночью.

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