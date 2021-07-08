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В Україну йде антициклон: завтра прогнозують спеку до +33

Автор: Сергій Пишкін

Погода в наступному дні визначатиметься антициклоном Cornelieke, який сьогодні поширюється над Україною. Вдень температура сягатиме до +33 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Укргідрометцентру.

Згідно з даними, погода найближчими днями обіцяє бути сухою та стабільною. Втім, 9 та 10 липня спека трішки посилиться.

"Як бачимо, над східною та південно-східною частинами Європи на даний час практично відсутня хмарність, тобто переважає ясна погода і звісно ж, з високими температурами у приземному шарі атмосфери та незначною швидкістю вітру"- відзначає пресслужба.

Фото: погода в Україні 9 липня (facebook.com/UkrHMC)

Загалом, вночі температура сягатиме позначки +15-20 градусів, а вдень - +28-33 градусів. В Карпатах обіцяють +22-27 градусів вдень й +10-15 вночі.

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