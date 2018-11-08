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В Украину из Греции вернулись трое украинских моряков судна Mekong Spirit

Новости » Общество    08.11.2018 - 19:46
Фото: украинцы, которые вернулись (twitter.com/PavloKlimkin)
Фото: украинцы, которые вернулись (twitter.com/PavloKlimkin)

Судно, на борту которого были украинцы, задержали 25 мая 2017 года

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Украину из Греции вернулись трое украинских моряков судна Mekong Spirit, которое задержали 25 мая 2017 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter министра.

"Сегодня три украинские моряки с судна Mekong Spirit, задержанного более года назад в Греции вернулись в Украину. Спасибо за слаженную работу нашим консулам, которые шаг за шагом возвращают наших ребят домой", - написал он.

В Украину из Греции вернулись трое украинских моряков судна Mekong Spirit

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украину возвращаются 12 моряков с арестованного в Греции судна Mekong Spirit.

Контейнеровоз под мальтийским флагом задержали 25 мая 2017 года вблизи Крыта по подозрению в контрабанде товаров военного назначения в странах, находящихся под санкциями ООН.

Также отметим, что в Украину из Омана в понедельник, 30 июля, вернулись 15 членов экипажа судна Free Neptune, с лета 2016 года не могли покинуть судно из-за банкротства судовладельца.

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