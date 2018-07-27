До України повертаються 12 моряків з заарештованого в Греції судна

Українці є членами екіпажу заарештованого за контрабанду зброї контейнеровоза

До України сьогодні, 27 липня, повертаються 12 моряків з заарештованого в Греції судна Mekong Spirit. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

За словами Клімкіна, 27 липня до України повернуться моряки з судна Mekong Spirit. Даний контейнеровоз був заарештований в Греції.

"Тема українських моряків у Греції чутлива і непроста. Але розв'язка передбачувана - сьогодні з Афін до Одеси повертаються 12 моряків з Mekong Spirit, які 14 місяців перебували на судні. Консули працюють для якнайшвидшого повернення усіх українських моряків додому", - повідомив Клімкін.

Зазначимо, контейнеровоз Mekong Spirit був затриманий 25 травня 2017 року грецькими правоохоронцями за підозрою в контрабанді зброї. На ньому знаходилися 17 українців. Весь цей час члени екіпажу давали свідчення у справі про перевезення сумнівних вибухових речовин. Судно стоїть в порту Лавріон (60 км від Афін).

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної ради України Людмила Денисова повідомила, що у в'язницях Греції зараз знаходиться 161 українець. З них 112 осіб - за звинуваченням у перевезення нелегальних мігрантів.