Фото: українці, які повернулись (twitter.com/PavloKlimkin)

Судно, на борту якого були українці, затримали 25 травня 2017 року

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в Україну з Греції повернулись троє українських моряків судна Mekong Spirit, яке затримали 25 травня 2017 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter міністра.

"Сьогодні три українські моряки із судна Mekong Spirit, затриманого більше року тому у Греції, повернулися в Україну. Дякую за злагоджену роботу нашим консулам, які крок за кроком повертають наших хлопців додому", - написав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що до України повертаються 12 моряків з заарештованого в Греції судна Mekong Spirit.

Контейнеровоз під мальтійським прапором затримали 25 травня 2017 року поблизу Крита за підозрою в контрабанді товарів військового призначення в країнах, які знаходяться під санкціями ООН.

Також відзначимо, що в Україну з Оману в понеділок, 30 липня, повернулися 15 членів екіпажу судна Free Neptune, які з літа 2016 року не могли покинути судно через банкрутство судновласника.