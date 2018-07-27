В Греции остаются еще 5 украинцев с задержанного судна Mekong Spirit, - МИД

Украинцы остаются в Греции в связи с продолжением следственных действий

В Греции остаются еще 5 украинцев с задержанного за контрабанду оружия контейнеровоза Mekong Spirit. Об этом РБК-Украина сообщил замдиректора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

По его словам, кроме тех 12 моряков, которые сегодня возвращаются в Украину, еще пятеро украинцев с Mekong Spirit остаются в Греции в связи с продолжением следственных действий. Сам Кирилич в июне встречался с генпрокурором Греции, прокурором Пирея и другими чиновниками для выхода из ситуации с моряками.

"По результатам встреч греческая сторона сообщила о завершении следствия по делу экипажа этого судна. Также была обнародована информация о передаче материалов дела в судейский Совет. 23 июля 2018 его решением предоставлено разрешение на возвращение в Украину 12 членов экипажа судна Mekong Spirit. 5 членов экипажа остаются в Греции, решаются вопросы их пребывания в Афинах. Адвокат подал ходатайство об их возвращении в Украину", - добавили в МИД.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украину возвращаются 12 моряков с арестованного в Греции судна Mekong Spirit.

Контейнеровоз под мальтийским флагом задержали 25 мая 2017 года вблизи Крита по подозрению в контрабанде товаров военного назначения в странах, которые находятся под санкциями ООН.