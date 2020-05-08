В Украину эвакуировали более 170 моряков, застрявших из-за COVID-19 в Германии

В Украину эвакуировали более 170 моряков, которые из-за пандемии коронавируса COVID-19 вынуждено находились в Германии. Об этом сообщили в профсоюзе работников морского транспорта Украины в Facebook.

Сообщается, что все они работали на борту круизного лайнера под флагом Мальты MEIN SCHIFF 3 компании TUI Cruises. Большинство из них, а именно 167 моряков, являются жителями Одессы.

"Все моряки, которые вернулись, прошли тест на коронавирус, у всех негативный результат. Им было предложено воспользоваться приложением "Дiй вдома" и пройти период обсервации дома", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что за прошедшие сутки в Украину были эвакуированы из-за границы почти 800 пассажиров. Эвакуационные рейсы совершались из Италии, Дании и Испании. Ни одного пассажира с повышенной температурой тела и другими признаками ОРВИ - не обнаружено.

Также сообщалось, что днями Турция эвакуировала девятерых украинцев из Аргентины. Из-за пандемии короанвируса они в странах Южной Америки. До этого украинцам отказали авиакомпании 6 стран мира.