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В Украине за прошедшие сутки эвакуировали еще около 800 человек из заграницы

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 11:02
В Украине за прошедшие сутки эвакуировали еще около 800 человек из заграницы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ни одного пассажира с повышенной температурой тела и другими признаками ОРВИ - не обнаружено

В Украине за прошедшие сутки из-за пандемии коронавируса вернули почти 800 пассажиров, в частности, из Италии, Дании и Испании. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, за минувшие сутки в аэропорту “Борисполь” оформили на въезд почти 800 пассажиров с 5 спецрейсов. Так, граждане вернулись самолетами из Копенгагена, Аликанте, Милана и 2 авиарейсами из Мадрида.

Как отмечается, в аэропорту пограничники провели температурный скрининг пассажиров, однако лиц с повышенной температурой тела не выявлено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие. Кроме того, все пассажиры обязались установить мобильное приложение “Действуй дома” и находиться в самоизоляции по указанным в нем адресам.

Вместе с тем, в ведомстве сообщили, что за вчерашние 24 часа через украинскую границу на въезд и выезд пересекло почти 14 тыс. человек. Среди тех, кто пересекал границу, не выявлено лиц с повышенной температурой и другими признаками ОРВИ.

Напомним, за сутки с Украины в связи с пандемией коронавируса эвакуировали еще более 470 человек.

Также турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines помог эвакуироваться из Аргентины 900 гражданам Украины, которые застряли в странах Южной Америки из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, ранее сообщалось, что эвакуация украинцев из Таиланда запланирована на 13 мая. Рейс состоится из международного аэропорта "Суварнабхуми" в Бангкоке.

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