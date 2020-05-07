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Турция эвакуировала украинцев из Аргентины

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 18:38
Турция эвакуировала украинцев из Аргентины
Фото: самолет авиакомпании Turkish Airlines (facebook.com/turkishairlines)

До этого украинцам отказали авиакомпании 6 стран мира

Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines помог эвакуироваться из Аргентины девятерым гражданам Украины, которые застряли в странах Южной Америки из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

По словам посла Украины в Анкаре Андрея Сибихи, до этого украинская сторона пыталась договориться о помощи с авиакомпаниями шести стран мира, которые организовывали рейсы для эвакуации своих граждан из Южной Америки. Все эти страны отказались помогать.

Отмечается, что украинцы, которые застряли в Аргентине и Бразилии, были эвакуированы специальным авиарейсом компании Turkish Airlines из Буэнос-Айреса в Стамбул. Теперь украинцы должны выполнить карантинные требования Турции, после чего смогут вернуться в Украину через Минск.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Украину в рамках эвакуации из-за границы вернулись почти 500 украинцев. Вчера международный аэропорт "Борисполь" принял 3 эвакуационных рейса из Торонто, Осло и Гоа.

Также РБК-Украина писало, что на 13 мая запланирован специальный эвакуационный рейс для возвращения украинцев из Таиланда. Рейс состоится из международного аэропорта "Суварнабхуми" в Бангкоке. Стоимость билета на спецрейс - 598 долларов.

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