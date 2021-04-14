ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україну їдуть глави МЗС країн Балтії, щоб показати солідарність на тлі агресії Росії

Новость на русском → Україна, Середа 14 квітня 2021 16:07
В Україну їдуть глави МЗС країн Балтії, щоб показати солідарність на тлі агресії Росії Фото: глава МЗС України зустрінеться з колегами з країн Балтії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У четвер, 15 квітня, в Україну прибудуть міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії. Дипломати їдуть в Київ, щоб показати Україні свою солідарність на тлі посилення російської агресії.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Як розповіли у міністерстві, завтра глава МЗС Дмитро Кулеба зустрінеться зі своїми колегами Євою-Марією Лійметс (Естонія), Едгарсом Рінкевичсом (Латвія) та Габріелюсом Ландсбергісом (Литва).

"Візит має на меті продемонструвати солідарність Естонії, Латвії та Литви з Україною на тлі дестабілізуючих дій РФ, зокрема небезпечного нарощування військової присутності поблизу українських кордонів, суттєвого загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України та масованої російської пропаганди", - зазначили в МЗС.

Дипломати планують обговорити кроки для підтримки України та зміцнення безпекової взаємодії, а також приділять особливу увагу просуванню вступу України в ЄС та НАТО. За результатами зустрічі відбудеться прес-конференція, яка почнеться об 11:10.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що в Україну планує приїхати глава МЗС Литви.

Пізніше візит в Україну анонсував міністр закордонних справ Латвії.

Додамо, глава українського МЗС заявляв, що Україна отримала сигнал солідарності від міжнародних партнерів на тлі агресії РФ. Таку заяву він зробив після спілкування з 16 іноземними міністрами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика МЗС Латвия Литва Эстония Балтика визит в Украину
NEWS
Завтра відбудеться чергове засідання РНБО: продовжать боротьбу з контрабандою
Завтра відбудеться чергове засідання РНБО: продовжать боротьбу з контрабандою
DAILY
Тест для митниці. Чи допоможуть санкції РНБО у боротьбі з контрабандою
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Тест для митниці. Чи допоможуть санкції РНБО у боротьбі з контрабандою