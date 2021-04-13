Глава МИД Латвии в четверг посетит Украину

В четверг, 15 апреля, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс прилетит с рабочим визитом в Киев. Таким образом, он хочет поддержать Украину на фоне наращивания войск России к украинским границам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Латвии.