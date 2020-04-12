Отсутствие осадков, морозы и до +20 тепла днем: прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ночью в большинстве областей ожидается мороз

Погода в Украине в воскресенье, 12 апреля, будет без осадков, температура воздуха днем поднимется до +20 тепла, а ночью покажет минус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

На западе страны температура воздуха будет колебаться в районе +15+20 тепла, а ночью опуститься до -1-3.

На севере и в центре будет прохладнее днем. Столбики термометров покажут от +10+14 днем и ночью от 0 до -4.

В восточных и южных областях температурный диапазон будет шире - от +11 до +17 днем, а ночью, за исключением Крыма, также мороз от 0 до -3 градусов.

Осадков на территории страны не ожидается. Ветер по всей стране от 3 до 8 метров за секунду.

Погода в Украине на 12 апреля (meteo.gov.ru)

Прогноз погоды в Киеве и области

В столице сегодня переменная облачность. Днем от +14 до +16, а ночью температура может опуститься до -2 градусов. В остальной области температурные значения подобные.

Погода в Киеве и области на 12 апреля (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее синоптики сообщали, что погода в Украине в ближайшие дни ожидается нестабильная и теплые дни будут чередоваться с резким похолоданием и дождями.

Синоптик Наталья Диденко информировала, что к Пасхе в Украине ожидается две волны сильного похолодания, и вторая будет с морозами и мокрым снегом.