Устроившие масштабный пожар в Житомирской области, признались еще в одном поджоге

Фото: лесной пожар в Житомирской области (zt.dsns.gov.ua)

Спасатели на территории области тушат пожар уже почти 10 дней

Двое мужчин, которые ранее подожгли траву на территории Житомирской области, что повлекло за собой масштабный пожар, локализовать который удалось лишь через почти 10 дней, признались еще в одном поджоге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что мужчин задержали вблизи села Рубежовка Народичского района. Один из которых жег поле, а другой - лесополосу. Работники лесничества вызвали полицию, которая и задокументировала все обстоятельства правонарушения.

По информации правоохранителей, мужчины, 1991 и 1989 года рождения., признались в еще одном поджоге в селе Гуто-Марятин, что вблизи Рубежовки. Их ждет привлечение к административной ответственности.

"На помощь в обуздании масштабных пожаров на севере Житомирской области в течение недели были привлечены пожарно-спасательные подразделения из других областей и пожарная авиация ГСЧС. Ею было осуществлено 280 вылетов и сброшено в эпицентр огненной стихии почти 1500 тонн воды", - информируют в ГСЧС.

Напомним, по состоянию на 7:00 12 апреля лесной пожар вблизи села Звиздаль Народичского района на территории Народичского и Клещивского лесничеств локализован.

Напомним, ранее в Закарпатской области полиция сообщила о подозрении местному жителю, который устроил пожар на территории заповедника "Долина нарциссов". Огнем было уничтожено 2,5 га территории с краснокнижными растениями.