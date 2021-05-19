ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украину в ближайшие часы накроют грозы, которые продлятся весь день

Новина українською →
Украина, Среда 19 мая 2021 11:31
Украину в ближайшие часы накроют грозы, которые продлятся весь день Фото: Украину в ближайшие часы накроют грозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Почти всю территории Украины, кроме западных областей, в ближайшие три часа накроют грозы. Ухудшение погоды продержится до конца суток.

Об этом предупреждает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В ближайшие 3 часа с удержанием до конца суток 19 мая в Украине, кроме западных областей, грозы. В Киеве и Киевской области в ближайшие 3 часа грозы с удержанием до конца суток", - говорится в сообщении.

В Украине объявлено значительное усиление дождя до конца дня, а также штормовой ветер. Температура воздуха в стране днем будет колебаться от +15 до + 20.

На сайте Укргидрометцентра указано, что днем на западе будет +15+19, а ночью +9+12. В восточных областях днем будет +17+19, а ночью +11+13. В центре будет +17+19, а ночью +10+13.

Последние дни в Украине значительно ухудшилась погода, в частности Киев вчера, 18 мая, накрыла гроза с градом. Ожидается, что такая погода будет всю неделю, только в субботу будет солнечно.

Вчера в Киеве было затруднено движение транспорта из-за непогоды. В частности, на улице Сечевых Стрельцов часть дерева упала на проезжую часть.

Кроме того, метеорологи предупреждают о порывах ветра 15-20 м/с, которые будут сегодня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Погода
NEWS
Значительное усиление дождя и штормовой ветер: погода продолжает ухудшаться
Значительное усиление дождя и штормовой ветер: погода продолжает ухудшаться
DAILY
Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине
Владислав Красинский, Олег Черныш Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине