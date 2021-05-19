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Україну у найближчі години накриють грози, які триватимуть весь день

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Україна, Середа 19 травня 2021 11:31
Україну у найближчі години накриють грози, які триватимуть весь день Фото: Україну у найближчі години накриють грози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Майже всю території України, окрім західних областей, у найближчі три години накриють грози. Погіршення погоди утримається до кінця доби.

Про це попереджає прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Telegram.

"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища. У найближчі 3 години з утриманням до кінця доби 19 травня в Україні, крім західних областей, грози️. У Києві та Київській області у найближчі 3 години грози з утриманням до кінця доби", - йдеться в повідомленні.

В Україні оголошено значне посилення дощу до кінця дня, а також штормовий вітер. Температура повітря в країні вдень коливатиметься від +15 до +20.

На сайті УкрГідрометцентру вказано, що вдень на заході буде +15+19, а вночі +9+12. У східних областях вдень буде +17+19, а вночі +11+13. В центрі буде +17+19, а вночі +10+13.

Останніми днями в Україні значно погіршилась погода, зокрема Київ вчора, 18 травня, накрила гроза з градом. Очікується, що така погода буде весь тиждень, тільки в суботу буде сонячно.

Вчора в Києві було ускладнено рух транспорту через негоду. Зокрема, на вулиці Січових Стрільців частина дерева впала на проїжджу частину.

Крім того, метеорологи попереджають про пориви вітру 15-20 м/с, які будуть сьогодні.

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