Грозовые дожди на день отойдут из Украины: синоптики назвали дату
В Украине значительно ухудшилась погода, в частности Киев накрыла гроза с градом. Ожидается, такая погода будет всю неделю, только в субботу будет солнечно.
Синоптики сообщают, что до пятницы во всех областях Украины будут ливень и гроза. Вместе с дождями в Украину пришло незначительное похолодание.
Завтра днем на западе будет +15+19, а ночью +9+12. В западных областях днем будет +17+19, а ночью +11+13. В центре будет +17+19, а ночью +10+13.
Только один день за всю неделю в Украине будет солнечным и жарким - 22 мая. После этого в областях снова будут дожди и грозы.
Напомним, завтра в западных, южных и восточных областях Украины ожидается осложнение погодных условий. Метеорологи предупреждают о порывах ветра 15-20 м/с.
РБК-Украина писало, что до конца мая в Украине ожидаются значительные осадки в виде дождей, иногда сильных ливней и гроз. Также ожидаются температурные "качели" с относительным похолоданием в определенные дни.
Отметим, в Украину пришел циклон, принесший дожди, грозы и понижение температуры воздуха.