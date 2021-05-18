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Грозовые дожди на день отойдут из Украины: синоптики назвали дату

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Киев, Вторник 18 мая 2021 15:31
Грозовые дожди на день отойдут из Украины: синоптики назвали дату Фото: в Украине идут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине значительно ухудшилась погода, в частности Киев накрыла гроза с градом. Ожидается, такая погода будет всю неделю, только в субботу будет солнечно.

Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

Синоптики сообщают, что до пятницы во всех областях Украины будут ливень и гроза. Вместе с дождями в Украину пришло незначительное похолодание.

Завтра днем на западе будет +15+19, а ночью +9+12. В западных областях днем будет +17+19, а ночью +11+13. В центре будет +17+19, а ночью +10+13.

Только один день за всю неделю в Украине будет солнечным и жарким - 22 мая. После этого в областях снова будут дожди и грозы.

Грозовые дожди на день отойдут из Украины: синоптики назвали дату

Напомним, завтра в западных, южных и восточных областях Украины ожидается осложнение погодных условий. Метеорологи предупреждают о порывах ветра 15-20 м/с.

РБК-Украина писало, что до конца мая в Украине ожидаются значительные осадки в виде дождей, иногда сильных ливней и гроз. Также ожидаются температурные "качели" с относительным похолоданием в определенные дни.

Отметим, в Украину пришел циклон, принесший дожди, грозы и понижение температуры воздуха.

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