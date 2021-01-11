Украину в 2021 году ожидают пиковые выплаты по госдолгу: график Минфина

Фото: доллары и евро (пресс-служба НБУ)

Украина в 2021 году должна выплатить 585,13 млрд гривен задолженности по государственному долгу. Из этой суммы платежи по внутреннем долгу составят 418,80 млрд гривен, по внешнему - 166,33 млрд гривен.

Прогнозные ежемесячные платежи по государственному долгу в 2021 году по действующим договорам по состоянию на 1 января 2021 года обнародованы на сайте Минфина.

Согласно графику, в марте 2021 года Украина должна вернуть кредиторам 70,69 млрд гривен, в июне - 76,80 млрд гривен, в сентябре - 101,77 млрд гривен.

Из общей суммы в 585,13 млрд гривен погашение долга составит 443,55 млрд гривен, процентные платежи - 141,58 млрд гривен.

Напомним, Украина в течение 2021 года вернет Международному валютному фонду 1 154,7 млн в специальных правах заимствования (SDR). По сегодняшнему курсу это составляет 1 672,9 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, заимствования в общий фонд государственного бюджета за 2020 год составили 621,5 млрд гривен. При этом, платежи по погашению государственного долга за 2020 год составили 385,5 млрд гривен, платежи по обслуживанию - 119,6 млрд гривен.