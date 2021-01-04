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Украина за год увеличила долг более чем на 100 млрд гривен

Киев, Понедельник 04 января 2021 18:02
Украина за год увеличила долг более чем на 100 млрд гривен
Фото: доллары и евро (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Украина заимствовала за год на 116 млрд грн больше, чем погасила долгов

Заимствования в общий фонд государственного бюджета за 2020 год составили 621,5 млрд грн, или 93,8% от запланированных на этот период. При этом, платежи по погашению государственного долга за 2020 год составили 385,5 млрд грн (99,7% плана), платежи по обслуживанию - 119,6 млрд грн (88,0% плана).

Об этом сообщает пресс-служба Мінфіну.

Таким образом, заимствования в 2021 году на 116,4 млрд грн превысили погашение и обслуживание (505,1 млрд грн).

По данным Минфина, за 2020 год общий фонд государственного бюджета был выполнен с дефицитом в сумме 215,5 млрд грн при утвержденном законом о бюджете предельном объеме в сумме 274,5 млрд гривен.

Всего государственные внутренние заимствования за 2020 год составили 389,2 млрд грн (94,6% от плана), в том числе:

  • от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 382,4 млрд грн, в том числе за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте - 130,8 млрд грн (3,9 млрд долларов и 0,8 млрд евро);
  • осуществлен выпуск ОВГЗ в объеме 6,8 млрд грн с дальнейшим приобретением в государственную собственность в обмен на такие облигации акций АО "Укрэксимбанк"

Из внешних источников за этот период привлечено 232,3 млрд грн (92,4% от плана), в том числе:

  • 33,9 млрд грн (1,25 млрд евро) путем размещения 10-летних евробондов в евро под 4,375% годовых;
  • 8,2 млрд грн (291,0 млн долларов) получения средств займов МБРР в рамках проектов "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", "Улучшение охраны здоровья на службе у людей" и "Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии СOVID-19 в рамках Проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения";
  • 55,2 млрд грн (1,5 млрд СПЗ) получение кредита МВФ в рамках программы Stand-by-2020;
  • 15,0 млрд грн (500 млн евро) поступления средств займа в рамках макрофинансовой помощи ЕС;
  • 55,4 млрд грн (2,0 млрд долларов) путем размещения 12-летних евробондов в долларов под 7,253% годовых, в т.ч. 24,1 млрд грн (0,9 млрд долларов) для осуществления сделки с государственным долгом по досрочному погашению/выкупу облигаций внешних государственных займов 2015 года;
  • 9,0 млрд грн (328,8 млн долларов) путем частного размещения дополнительного выпуска еврооблигаций 2015 года второй серии с целью осуществления сделки с государственными дерривативами;
  • 8,3 млрд грн (250,0 млн евро) путем привлечения кредитных средств от Cargill Financial Services International, Inc
  • 16,7 млрд грн (0,6 млрд долларов) путем доразмещения 12-летних ОВГЗ 2020 года под 7,253% годовых;
  • 9,6 млрд грн (340,7 млн долларов) путем привлечения кредитных средств от Deutsche Bank AG London.

Как сообщало РБК-Украина, государственный и гарантированный государством по состоянию на 31 октября 2020 года составил 2 368,18 млрд грн или 83,27 млрд долларов.

Напомним, доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2020 года составил 1075,7 млрд гривен. Это на 1,5% больше плана (1059,9 млрд гривен), скорректированного в течение года.

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