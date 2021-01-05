Сколько Украина заплатит МВФ в 2021 году: обнародован график

Фото: МВФ (imf.org)

За год Украина вернет почти 1,7 млрд долларов

Украина в течение 2021 года вернет Международному валютному фонду 1 154,7 млн в специальных правах заимствования (SDR). По сегодняшнему курсу это составляет 1 672,9 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте МВФ.

Согласно графику МВФ, первый крупный платеж запланирован на 4 февраля - 98,5 млн SDR - около 142,7 млн долларов. Следующий платеж будет 12 марта - 295,5 млн SDR - 428 млн долларов.

Кроме того, 4 августа Украина заплатит 98,5 млн SDR, а 13 сентября - 295,5 млн SDR.

По данным МВФ, в течение 2022 года Украина должна заплатить 1 668,9 млн SDR - 2 417,9 млн долларов.

Напомним, Украина рассчитывает получить от МВФ в марте 2021 года второй транш по кредитной программе на сумму 0,7 млрд долларов.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) 21 декабря начинает работу в Украине. От ее результатов зависит предоставление очередного транша.