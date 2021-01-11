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Україну в 2021 році очікують пікові виплати за держборгом: графік Мінфіну

Понеділок 11 січня 2021 11:59
Україну в 2021 році очікують пікові виплати за держборгом: графік Мінфіну
Фото: долари і євро (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Україна у 2021 році повинна виплатити 585,13 млрд гривень заборгованості за державним боргом. З цієї суми платежі за внутрішнім боргом складуть 418,80 млрд гривень, за зовнішнім - 166,33 млрд гривень.

Прогнозні щомісячні платежі за державним боргом у 2021 році за діючими договорами за станом на 1 січня 2021 року оприлюднені на сайті Мінфіну.

Згідно з графіком, у березні 2021 року Україна має повернути кредиторам 70,69 млрд гривень, у червні - 76,80 млрд гривень, у вересні - 101,77 млрд гривень.

Із загальної суми 585,13 млрд гривень погашення боргу складе 443,55 млрд гривень, процентні платежі - 141,58 млрд гривень.

Нагадаємо, Україна протягом 2021 року поверне Міжнародному валютному фонду 1 154,7 млн в спеціальних правах запозичення (SDR). За сьогоднішнім курсом це становить 1 672,9 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, запозичення до загального фонду державного бюджету за 2020 рік склали 621,5 млрд гривень. При цьому, платежі з погашення державного боргу за 2020 рік склали 385,5 млрд гривень, платежі з обслуговування - 119,6 млрд гривень.

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