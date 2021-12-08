Украинцы завоевали две золотые медали на юниорском чемпионате мира по прыжкам в воду

"Алексей Середа и Данила Аванесов выиграли "золото" в синхронных прыжках с вышки на чемпионате мира среди юниоров", - говорится в сообщении НОК.

Кроме того, Ксения Байло стала чемпионкой мира среди юниоров по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина в возрастной группе В.

По итогам сегодняшнего дня мирового первенства в копилке юношеской сборной по прыжкам в воду 8 медалей.

Фото: юные украинцы завоевали два "золота" на чемпионате мира по прыжкам в воду (facebook.com/ukrainiandiving/)