Украинец завоевал вторую медаль на юношеском чемпионате мира по прыжкам в воду

Украинец Алексей Середа завоевал еще одну медаль на чемпионате мира по прыжкам в воду среди юниоров. 15-летний уроженец Николаева занял второе место по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина в возрастной группе В.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины .

"Сегодня Алексей Середа к "золоту" на вышке добавил "серебро" на 3-метровом трамплине в группе В", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 15-летний спортсмен принес юношеской сборной Украины шестую медаль на мировом первенстве.

Фото: 15-летний Алексей Середа взял "серебро" на чемпионате мира по прыжкам в воду среди юниоров (facebook.com/olympicua)