Українці завоювали дві золоті медалі на юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду

Українці Олексій Середа і Данила Аванесов посіли перше місце на чемпіонаті світу в синхронних стрибках з трампліна серед юніорів. Ще одну золоту медаль в скарбничку української збірної принесла 16-річна Ксенія Байло з Миколаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет (НОК) України .

"Олексій Середа і Данила Аванесов виграли "золото" в синхронних стрибках з вишки на чемпіонаті світу серед юніорів", - йдеться в повідомленні НОК.

Крім того, Ксенія Байло стала чемпіонкою світу серед юніорів зі стрибків у воду з 3-метрового трампліна у віковій групі в.

За підсумками сьогоднішнього дня світової першості в Скарбничці юнацької збірної зі стрибків у воду 8 медалей.

Фото: юні українці завоювали два "золота" на чемпіонаті світу зі стрибків у воду (facebook.com/ukrainiandiving/)