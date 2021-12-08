Українці завоювали дві золоті медалі на юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду
Українці Олексій Середа і Данила Аванесов посіли перше місце на чемпіонаті світу в синхронних стрибках з трампліна серед юніорів. Ще одну золоту медаль в скарбничку української збірної принесла 16-річна Ксенія Байло з Миколаєва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет (НОК) України.
"Олексій Середа і Данила Аванесов виграли "золото" в синхронних стрибках з вишки на чемпіонаті світу серед юніорів", - йдеться в повідомленні НОК.
Крім того, Ксенія Байло стала чемпіонкою світу серед юніорів зі стрибків у воду з 3-метрового трампліна у віковій групі в.
За підсумками сьогоднішнього дня світової першості в Скарбничці юнацької збірної зі стрибків у воду 8 медалей.
Фото: юні українці завоювали два "золота" на чемпіонаті світу зі стрибків у воду (facebook.com/ukrainiandiving/)
Нагадаємо, з 2 по 9 грудня в Києві в столичному Центрі спорту "Ліко" проходить XXIII юніорський чемпіонат світу зі стрибків у воду.
Зазначимо, Олексій Середа раніше завоював дві медалі на чемпіонаті - "золото" на 10-метровій вишці і "срібло" зі стрибків з 3-метрового трампліна.
Як повідомляло РБК-Україна, 4 грудня Ксенія Байло стала чемпіонкою світу зі стрибків у воду у змаганнях на 10-метром трампліні