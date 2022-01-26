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Украинцы застряли в Стамбуле из-за непогоды. Они вылетят сегодня двумя рейсами

Автор: Валерия Полищук

Сегодня, 26 января, из Стамбула в Киев вылетел первый рейс со 130 пассажирами на борту. В частности, на нем летят украинцы, которые застряли в Стамбуле из-за непогоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера МИД Украины Олега Николенко в Twitter.

"Стамбул: по информации авиаперевозчиков, в течение часа (около 15:00) в Киев должен вылететь первый рейс со 130 пассажирами на борту. Вечером планируется другой рейс для еще 180 человек", - написал Николенко.

При этом он добавил, что консулы работают, чтобы все украинцы из отмененных рейсов вернулись домой.

Согласно табло аэропорта Стамбула, самолет с украинцами вылетел в 15:05 по местному времени.

Напомним, 25 января в Украине отменили авиарейсы в Турцию из-за сильного снегопада, который вызвал сбои в работе турецких аэропортов.

После чего стало известно, что в аэропорту Стамбула застряли, в частности, граждане Украины.

Кроме того, в МИД заявили, что украинские дипломаты взаимодействуют с администрацией аэропорта и авиаперевозчиками, чтобы обеспечить потребности застрявших граждан Украины и как можно быстрое восстановление авиарейсов.

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ТурцияМИД УкраиныСтамбул