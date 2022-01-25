Украинцы из-за снегопадов не могут вылететь из Турции. МИД уже помогает

В аэропорту Стамбула из-за накрывшего Турцию сильного снегопада отменили авиарейсы в Украину. В результате в воздушной гавани застряли украинцы, Министерство иностранных дел оказывает им помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера украинского МИД Олега Николенко .

"Украинские дипломаты находятся в аэропорту Стамбула для оказания консульской помощи украинцам, которые не могут вылететь в Киев через погодные условия", - написал в Twitter Николенко.

Спикер МИДа добавил, что украинские дипломаты взаимодействуют с администрацией аэропорта и авиаперевозчиками, чтобы обеспечить потребности застрявших граждан Украины и как можно быстрое возобновление авиарейсов.